وزير الصناعة: "مصر كانت في كارثة"

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أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة،  حرصه على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية منذ الصباح الباكر، مشيرًا إلى أنه كان متواجدا أمام للجنة الانتخابية منذ التاسعة صباحًا.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن مشاركة المصريين ضرورية لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأت منذ 4 سنوات، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

وتابع ، كما أن دورات الرئاسة السابقة بمصر كانت في حالة صعبة، مضيفًا: "مصر كانت في كارثة ووقفنا على رجلينا تاني".

ووجه وزير الصناعة رسالة إلى المصريين: "مصر بتاعتنا كلنا ولازم نمارس حقنا الدستوري، ولازم نشارك".


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