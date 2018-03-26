بالصور.. " منظور" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية للسيسي

26 مارس 2018 - 01:32 م

أدلى الدكتور محمد منظور المُنسق العام ورئيس حملة "كلنا معاك من أجل مصر" الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بصوته صباح اليوم الاثنين لصالح الرئيس بمدرسة عمار بن ياسر بمصر الجديدة.

وقال منظور في تصريحات صحفية إن مشهد مشاركة المصريين في الانتخابات مُهيب ومُشرف أمام كل دول العالم مُؤكدًا أن المشاركة الشعبية الكثيفة ستكون أبلغ رد يوجهه الشعب المصري بكل طوائفه للجماعات الإرهابية والمُغرضين التي تستهدف أمن واستقرار مصر بأن المصريين يقفون خلف القيادة السياسية للحفاظ على بلادهم.

كما أشاد المُنسق العام ورئيس حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في مصر من أبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة بشأن تأمين كل المقرات الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية.