تعليق صادم من "الحديدي" عن أول يوم بـ"الرئاسية"

26 مارس 2018 - 01:36 م

علقت الإعلامية لميس الحديدى على الساعات الأولى لأول يوم انتخابي بانتخابات الرئاسة قائلة: "لا يجب الحكم على نسبة الإقبال في المشاركة الانتخابية بـ"طول الطوابير".

وأضافت "الحديدي"، خلال فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الاحتفالات التي تصاحب عملية الانتخابات أصبحت طقس شعبي، مشيدة بقرار الدولة بعدم إعطاء الموظفين إجازة، قائلة: "الحمد لله الموظفين مخدوش إجازة، لأنهم كانوا هيسافروا و مش هيروحوا ينتخبوا ".

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، أمام المواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية.