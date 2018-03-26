  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:56 م
بحث متقدم
لميس الحديدي

تعليق صادم من "الحديدي" عن أول يوم بـ"الرئاسية"

لويس جريس

وفاة الكاتب الصحفي لويس جريس

نجاد البرعى يشترى ملابس السجن

البرعى يرد على تغريدة عيد عن المشاركة بـ"الرئاسية"

الأهلي

القنوات الناقلة للقاء الأهلي والفجيرة الإماراتي

صورة الخبر

تقرير ألماني: المصريون غير مستعدين للديمقراطية

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن صفقة "صلاح" مع "الريال"

صورة الخبر

أسباب دعم الغرب لـ"السيسى" قبيل الانتخابات الرئاسية

موسى مصطفى موسى

بالفيديو.. منافس السيسى يدلى بصوته فى عابدين

احمد ماهر

ماهر: "ماذا لو عاد بنا الزمن إلى ثورة 25 يناير؟"

انتخابات الرئاسة

هيئة الانتخابات: "يجوز التصويت ببطاقة منتهية الصلاحية"

تعليق صادم من "الحديدي" عن أول يوم بـ"الرئاسية"

آخر الأخبار

لميس الحديدي
لميس الحديدي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

13200ناخب صوتوا في الإسماعيلية خلال ساعتين ونصف

#

أول تعليق لريهام سعيد بعد البراءة:"مكنتش مصدقة"

#

"لشكه في سلوكها".. تفاصيل جديدة حول واقعة اغتصاب شاب لوالدته

#

موعد وصول أول دفعة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر

انتخابات الرئاسة

إكسترا نيوز

لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدى على الساعات الأولى لأول يوم انتخابي بانتخابات الرئاسة قائلة: "لا يجب الحكم على نسبة الإقبال في المشاركة الانتخابية بـ"طول الطوابير".

وأضافت "الحديدي"، خلال فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الاحتفالات التي تصاحب عملية الانتخابات أصبحت طقس شعبي، مشيدة بقرار الدولة بعدم إعطاء الموظفين إجازة، قائلة: "الحمد لله الموظفين مخدوش إجازة، لأنهم كانوا هيسافروا و مش هيروحوا ينتخبوا ".

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، أمام المواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الخارجية الأمريكية تدين الصواريخ الحوثية على السعودية
» أكبر معمرة بالشرقية: "ربنا ينصر مصر"
» شاهد.. فعل غريب لـ"لبلبة" أثناء الإدلاء بصوتها
» سما المصري: "انزلوا الانتخابات محضرلكم مفاجأة"
» بالفيديو.. لاعب يفارق الحياة فى المباراة
» موسى عن تصفية خلية الإسكندرية: "شغل عالي"
» منسق الحملة الرسمية للرئيس السيسي يشارك في الانتخابات
» نادية الجندى: "مش هحتفل بعيد ميلادى إلا لما اطمن على مصر"
» صلاح عبد الله عن مقاطعة الانتخابات: "حد يقاطع أمه"
» شاهد.. مجنونة "النني" تشوه وجه إحدى معجباته
» قرار حاسم من المنتخب بشأن "حكم الفيديو"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018