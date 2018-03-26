إصابة طفل وسيدة أثناء التصويت بانتخابات الرئاسة بالمنيا

26 مارس 2018 - 02:16 م

أصيب طفل وربة منزل أثناء تواجدها أمام وداخل أحد مقار الاقتراع بمركز بنى مزار، حيث أصيب الطفل عبد الرحمن نشأت محمد والذى يبلغ من العمر 8 سنوات من قرية بنى عدى التابعة لمركز بنى مزار أمام لجنة المدرسة الإعدادية أثناء تواجده مع والدته.

كما أصيبت سعاد عامر موسى، إثر اصطدام سيارة بها أثناء إدلائها بصوتها أمام ذات اللجنة ما تسبب فى إصابتها بخلع بالكتف اليمنى وكسر بالساق اليسرى وتم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.