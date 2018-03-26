آمنة نصير: "المصرى مقبل على صناديق الانتخاب كـ"المشتاق"

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دعت  آمنة نصير، عضو مجلس النواب، المواطنين للنزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية قائلة: "انزل سلم على مصر وقل لها إنك بجوارها وتعطيها جزءا من حقها علينا".

وأضافت في حوارها على فضائية "المحور"، اليوم الإثنين، أن المصرى مقبل على صناديق الانتخاب كـ"المشتاق" فمصر تشهد عرسا ديمقراطيا، حسب وصفها .

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المواطنين في دول الجوار يحسدوننا على الاستقرار والحالة السياسية التي نعيشها في مصر.

شاهد الفيديو..

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