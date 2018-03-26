  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:04 م
بحث متقدم
الدكتور على عبدالعال

«عبدالعال»: نعيش أزهى عصور الديمقراطية

صورة الخبر

"ماتيوس" يحذر ليفربول من فعل هذا الأمر مع محمد صلاح

حازم عبد العظيم

عبد العظيم لـ عدلى منصور: "خسارة يا سيادة المستشار"

الانتخابات

شاهد.. الفنانون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

لميس الحديدي

تعليق صادم من "الحديدي" عن أول يوم بـ"الرئاسية"

أيمن نور

أيمن نور: من المبكر الحكم على المقاطعة بالفشل

الحريرى: عدم إصدار "العدالة الانتقالية" يُعد تجاوزًا للدستور

رد نارى من الحريرى على مكافآت محافظ البحيرة

آمنة نصير

آمنة نصير: "المصرى مقبل على صناديق الانتخاب كـ"المشتاق"

قطار

بلاغ بوجود قنبلة فى قطار الصعيد

الرئيس السيسي يتفقد حملته الانتخابية

«السيسي» يتابع الانتخابات من داخل حملته الانتخابية

بالصور.. حسين فهمي يشارك في الانتخابات الرئاسية

آخر الأخبار

حسين فهمي
حسين فهمي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"السيسي" يدلي بصوته في لجنته الانتخابية

#

لميس: انزلوا الانتخابات عشان "الحريات" وحقوق الإنسان

#

الانتخابات «تجديد للثقة» في الرئيس

#

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

أدلي منذ قليل الفنان حسين فهمي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2018 في مدرسة الشيخ زايد الثانوى بنين بالحى 13.

وحضر معجبو الفنان بالتقاط بعض الصور التذكارية معه بعد أن أدلي بصوته.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تدار علي  مدار 3 أيام، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن صفقة "صلاح" مع "الريال"
» بالصور.. حسين فهمي يشارك في الانتخابات الرئاسية
» هالة سرحان لـ"السيسي": "ربنا يحفظك ويبارك في مصر على إيدك"
» شاهد.. صحيفة أمريكية تسيء لـ"ترامب" على صورة غلافها
» شاهد.. رقصة مثيرة لـ"مسنة" بإحدى اللجان الانتخابية
» الخارجية الأمريكية تدين الصواريخ الحوثية على السعودية
» أكبر معمرة بالشرقية: "ربنا ينصر مصر"
» شاهد.. فعل غريب لـ"لبلبة" أثناء الإدلاء بصوتها
» سما المصري: "انزلوا الانتخابات محضرلكم مفاجأة"
» بالفيديو.. لاعب يفارق الحياة فى المباراة
» موسى عن تصفية خلية الإسكندرية: "شغل عالي"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:15 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018