أيمن نور: من المبكر الحكم على المقاطعة بالفشل

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وقال نور خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "هل تفشل المقاطعة؟, هل تنجح المشاركة؟, من المبكر إجابة السؤال ".

وأضاف الناشط السياسي مرددًا: "فلا توجد مقاطعة كاملة   ولا مشاركة كامل, قياس المقاطعة والمشاركة  يكون بقياس وزنها النسبي  لإجمالي كتلة  من لهم حق التصويت".

والجدير بالذكر  بدء اليوم التصويت فى الانتخابات الرئاسية داخل مصر  وتستمر  حتى يوم الأربعاء  بعد غد , ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و823 مركزا انتخابيا .

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