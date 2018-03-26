بالصور.. عمرو خالد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

26 مارس 2018 - 02:36 م

أدلي الداعية الاسلامي عمرو خالد بصوته في الانتخابات الرئاسية 2018 في مدرسة الشيخ زايد الثانوى بنين بالحى 13.

وحرص بعض محبي الداعية بالتقاط بعض الصور التذكارية معه بعد أن أدلي بصوته.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تدار علي مدار 3 أيام، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.