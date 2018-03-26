شاهد.. الفنانون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

26 مارس 2018 - 02:45 م

حرص عدد من الفنانين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم في جميع المحافظات وكان من أبرزهم.





ليلي علوي

أدلت الفنانة ليلى علوي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية داخل لجنة يوسف السباعي بمصر الجديدة، والتف حولها الناخبون لالتقاط الصور التذكارية معها كما قدمت إحدى الناخبات لها وردة.





إدوارد

نشر الفنان إدوارد مجموعة صور له خلال إدلائه بصوته في لجنته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلق إدوارد على الصور، قائلا: "حبيت أكون من أوائل الناس اللي نزلت".





حسين فهمي

أدلى الفنان حسين فهمي بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مدرسة الشيخ زايد الثانوية الفندقية بمدينة الشيخ زايد.







أحمد السقا

أدلى النجم أحمد السقا بصوته فى الانتخابات الرئاسية بميت عقبة والتقط السقا صورة مع رجال الجيش والشرطة صباح اليوم الاثنين داخل لجنته الانتخابية.



فيفي عبده

نشرت الفنانة الكبيرة فيفي عبده، فيديو خلال إدلائها بصوتها في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وطالبت المواطنين بالنزول للاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات علي مستوى محافظات الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا.