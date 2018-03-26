عبد العظيم لـ عدلى منصور: "خسارة يا سيادة المستشار"

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التصويت

الانتخابات الرئاسية

حازم عبد العظيم

المستشار عدلى منصور

علق الناشط السياسي  حازم عبد العظيم  على تصريحات المستشار عدلى منصور رئيس الدولة الأسبق  والتي  أكد فيها أنه يحترم  المعارضة السياسية ولكن عدم مشاركتهم في الانتخابات لن تفيد  وعليهم التصويت أو إبطال أصواتهم.

 وقال عبد العظيم  خلال تغريدته على موقع التدوينات المصغرة تويتر: "سيادة المستشار عدلي منصور احترمت صمتك طوال الماضية كما احترمت جدًا رفضك الضغوط التي مورست عليك لتكون رئيسًا للبرلمان الذي نشهده".

وتابع قائلاً: "وكبرت جدا في نظري ولكني بكل أسف أقول لحضرتك بعد هذا التصريح  خسارة يا سيادة المستشار".

جدير بالذكر أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الاسبق  قال في مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، اليوم الإثنين، إن المشاركة في الانتخابات تعد بمثابة دعم للوطن وللدولة، وليس لمرشح بعينه وتحقيق الديمقراطية يتطب ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، ومنها التصويت في الانتخابات.

وأضاف أنه بالتأكيد هناك معارضين لبعض السياسات الحالية، وهذا حقهم، وأحترم ذلك، لكن أؤكد لهم أن تقاعسهم لن يفيد، وأن الأجدى لهم أن يذهبوا لصناديق الاقتراع ويعطوا صوتهم للمرشح الآخر، أو على الأقل يبطلوا أصواتهم .

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