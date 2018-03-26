  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:02 م
بحث متقدم
الدكتور على عبدالعال

«عبدالعال»: نعيش أزهى عصور الديمقراطية

صورة الخبر

"ماتيوس" يحذر ليفربول من فعل هذا الأمر مع محمد صلاح

حازم عبد العظيم

عبد العظيم لـ عدلى منصور: "خسارة يا سيادة المستشار"

الانتخابات

شاهد.. الفنانون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

لميس الحديدي

تعليق صادم من "الحديدي" عن أول يوم بـ"الرئاسية"

أيمن نور

أيمن نور: من المبكر الحكم على المقاطعة بالفشل

الحريرى: عدم إصدار "العدالة الانتقالية" يُعد تجاوزًا للدستور

رد نارى من الحريرى على مكافآت محافظ البحيرة

آمنة نصير

آمنة نصير: "المصرى مقبل على صناديق الانتخاب كـ"المشتاق"

قطار

بلاغ بوجود قنبلة فى قطار الصعيد

الرئيس السيسي يتفقد حملته الانتخابية

«السيسي» يتابع الانتخابات من داخل حملته الانتخابية

"ماتيوس" يحذر ليفربول من فعل هذا الأمر مع محمد صلاح

الرياضة

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

كيف رد "صلاح" على الفتاة التي عرضت عليه الزواج؟

#

نجم "ليفربول" يحذر محمد صلاح من هذا الأمر

#

"صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة

#

محمد صلاح خارج التشكيل الأساسى لـ"ليفربول" الليلة

قال الألماني، لوتار ماتيوس، إن ليفربول غير قادرة على الوقوف أمام رحيل نجم الفريق، والمنتخب المصري، محمد صلاح، محذرًا الريدز من التمسك بـ"صلاح" إذا أراد الرحيل بإرادته، لافتًا إلى أن النادي في حالة قلق من رحيل "صلاح" المحتمل .

وأشار "ماتيوس" إلى أن ليفربول استطاع التغلب على  رحيل البرازيلي، فيليبي كوتينيو، إلى نادي برشولونة الاسباني، وسيتغلب أيضًا على رحيل الفرعون المصري، بحسب ما ذكره موقع "ليفربول إيتشو" الإنجليزي.

وأوضح أسطورة العالم "ماتيوس" في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن بعد انتقال البرازيلي، "كوتينيو" إلى برشلونة، في صفقة بلغتها قيمتها  140مليون باوند، حدث اضطراب بين مشجعى الريدز .

وتابع:"لكن منذ رحيل البرازيلي، سجل الفريق الأحمر 30 هدفاً في 11 مباراة، وظل في مركز قوي في السباق للحصول على المركز الأول في الدوري، وتقدّم إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وعن رحيل "كوتينيو"، قال الألماني "ماتيوس" الفائز بكأس العالم: "أن الفريق لم يخسر برحيله كثيرًا، فقد جلب بيعه الكثير من المال واستثمرها ليفربول بطرق أخرى" .

ونوه بأن "كوتينيو" لاعب جيد جدا، لكنه لعب بشكل أفضل في ليفربول من برشلونة حتى الآن. فهو كان يريد الانتقال من ليفربول إلى برشلونة، لكنني لا أشعر أن ليفربول قد أضاعه".

وأكد "ماتيوس" أن في الوقت الراهن يؤدي ليفربول بشكل أفضل ومختلف عن السابق، فمع يورجن كلوب هم في حالة جيدة دون كوتينيو ".

وفي هذا الصدد، قال "ماتيوس": "عند وجودي في انفليد شاهد تقدم نادي ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب من بعيد، وعلى وجه الخصوص أداء محمد صلاح "الرائع".

وذكر "ماتيوس" أنه شاهد مباراة ليفربول الذي فاز بها بخماسية نظيفة أمام اوتفورد، حيث سجل  "صلاح" أربعة أهداف، ليتصدر بذلك قائمة هدافي الدوري الانجليزي، في ظاهرة من نوعها، ملمحًا أن هذه المباراة آثرت بصورة  كبيرة على  اهتمام ريال مدريد بـ"صلاح" في الانتقالات الصيفية.

وحذر "ماتيوس" أن كما هو الحال مع كوتينيو، الذي كان يريد الانتقال إلي برشلونه، حيث الجو الممتع والأهل والأصدقاء المقربين، من أنه قد يكون هناك أسباب خاصة تجعل ليفربول تناضل من أجل التمسك باللاعب، تحول رأسه بالفعل.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن صفقة "صلاح" مع "الريال"
» بالصور.. حسين فهمي يشارك في الانتخابات الرئاسية
» هالة سرحان لـ"السيسي": "ربنا يحفظك ويبارك في مصر على إيدك"
» شاهد.. صحيفة أمريكية تسيء لـ"ترامب" على صورة غلافها
» شاهد.. رقصة مثيرة لـ"مسنة" بإحدى اللجان الانتخابية
» الخارجية الأمريكية تدين الصواريخ الحوثية على السعودية
» أكبر معمرة بالشرقية: "ربنا ينصر مصر"
» شاهد.. فعل غريب لـ"لبلبة" أثناء الإدلاء بصوتها
» سما المصري: "انزلوا الانتخابات محضرلكم مفاجأة"
» بالفيديو.. لاعب يفارق الحياة فى المباراة
» موسى عن تصفية خلية الإسكندرية: "شغل عالي"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:15 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018