"اللي يقاطع الانتخابات خسارة فيه نقطة المية"

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المحور

يوسف شعبان

أعرب الفنان يوسف شعبان، عن استيائه من الذين يدعون لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "خسارة يشربوا نقطة مياه من نهر النيل".

ووجه شعبان خلال مداخلة هاتفية بفضائية "المحور"، حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "إذا صح الحاكم يبقى الشعب المصري من أعظم شعوب الأرض، أنت أثبت يا سيادة الرئيس بأنك الحاكم الصح لمصر، وسر على بركة الله".

وتستمر الانتخابات التي يتنافس فيها عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لمدة 3 أيام على أن تنتهي بعد غد الأربعاء وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

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