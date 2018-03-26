"التضامن" تحدد موعد صرف معاشات أبريل

26 مارس 2018 - 03:22 م

قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف جميع المعاشات التأمينية لشهر أبريل الأحد المقبل بمناسبة اقتراب شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

وبناء علي تصريحات صحفية للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي "فإن المواعيد الدورية للصرف هي اليوم الأول من الشهر للمعاشات التي تصرف من منافذ صرف الصندوقين وعددها 2.650 مليون قائم بالصرف بقيمة شهرية 2.9 مليار جنيه، واليوم الخامس للمعاشات التي يتم صرفها من مكاتب هيئة البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.2 مليار جنيه واليوم العاشر للمعاشات المحولة على حسابات جارية لدى البنوك وعددها 1.46 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.2 مليار جنيه ".

وأضافت أنه نظرًا لقرب عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وتيسيرًا على أصحاب المعاشات المستفيدين سيتم الصرف لجميع المعاشات التأمينية والتي تبلغ قيمتها 11.3 مليار جنيه لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.. موجهة بإعداد غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات الصرف واستمرار منافذ صرف الصندوقين في صرف المعاشات بعد مواعيد العمل الرسمية في حالة وجود حالات بالمنافذ.

من جهته، صرح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي شريف فاروق بأن منافذ الصرف في فروع البنك ستبدأ في صرف المعاشات بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الانتهاء من الصرف للحالات المتواجدة بالفروع.