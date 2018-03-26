"سقالة"تنهي حياة طفل بالمطرية

26 مارس 2018 - 05:42 م

لقى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه، اليوم الاثنين أثناء سيره بأحد شوارع المطرية بسبب سقوط "سقالة حديد" عليه، ما أدى إلى وفاته.

كان ضباط مباحث قسم المطرية قد تلقوا بلاغًا من الأهالى بسقوط سقالة محملة بحديد على طفل بعقار تحت الإنشاء على طفل صغير أثناء سيره بالمنطقة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم نقل الطفل الصغير إلى المستشفى، ولكنه كان قد فارق الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق .