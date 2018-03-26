الملك سلمان: سنتصدى بكل حزم لأي محاولات عدائية

26 مارس 2018 - 05:42 م

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، إن المملكة ستتصدى بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها.

وجاءت تصريحات الملك سلمان خلال تلقيه اتصالاً هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أعرب خلاله عن إدانته واستنكاره إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية باتجاه المملكة.

وأكد حمد بن عيسى آل خليفة، بحسب وكالة "واس"، وقوف البحرين جانب المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قال إن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.