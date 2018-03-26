أول تعليق من«النني» بعد تجديد عقده مع آرسنال

أمير سعد
أبدى محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، سعادته البالغة عقب تجديد عقده مع المدفعجية، اليوم، الإثنين، لعدة سنوات قادمة.
النادي اللندني أعلن عصر اليوم، الإثنين، تجديد عقد اللاعب الدولي المصري، دون الكشف عن أية تفاصيل تخص قيمة العقد أو مدته.
وكتب «النني» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر»، كتب النني: «رسميا، سنكون سوياً لفترة أطول، للوصول إلى ما بدأناه معًا، ولوضع أرسنال في مكانته التي يستحقها في أوروبا والعالم».
يذكر أن النني انضم إلى أرسنال خلال شهر يناير عام 2016، قادما من بازل السويسري، ليشارك في 65 مباراة.
Officially we will be together for a longer time, in order to reach what we started, and to put arsenal in it's deserved spot In Europe and the whole world#WeAreArsenal ♥?♥?#WeAreGunners ???????? pic.twitter.com/1Sg8JzVhmt— Mohamed ELNeny (@ElNennY) 26 مارس، 2018
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