بالفيديو.. سيارة لتوزيع وجبات على الناخبين

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيارة نصف نقل تحمل وجبات طعام وتقف أمام إحدى اللجان الانتخابية لتوزيعها على الناخبين.

ونشر الصحفي أحمد جمال زيادة، عبر حسابه على "تويتر" الفيديو وكتب عليه:" توزيع وجبات أمام اللجان الانتخابية في شارع المدارس بدائرة "قليوب" بالقليوبية للتصويت في الانتخابات الرئاسية".

وانطلقت صباح اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين 2 أبريل.


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