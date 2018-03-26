صحفية أمريكية لبطل "أرطغرل": أنت "مارلون براندو" تركيا

26 مارس 2018 - 06:01 م

شبهت صحفية أمريكية، الممثل إنجين ألتن دوزياطان، الذي لعب دور (أرطغرل) في مسلسل "قيامة أرطغرل"، بـ "مارلون براندو" تركيا.

جاء ذلك خلال حوار لصالح قناة NY1 Noticias الأمريكية، أجرته المذيعة أدريانا آريستيزابل، مع النجم التركي، بعد أن ذاع صيت مسلسل "قيامة أرطغرل" في أمريكا.

وقالت الصحفية الأمريكية "نموذجك في التمثيل يذكرني بالممثل مارلون براندو".

وأضافت، بحسب ما نقل الإعلام التركي، في سؤالها لأرطغرل "أنت مارلون براندو تركيا، هل تؤيد هذا الرأي؟".

أجاب ألتن دوزياطان: "أشكر لكم مديحكم هذا، وخلال دراستي الجامعية، سمعت إطراء مشابها من أستاذي، وسماعه منك مجددًا أمر يدعوني للفخر به".

يذكر أن مارلون براندو كان ممثلاً ومخرجًا وناشطًا أمريكيًا، وكثيرًا ما يشار إليه باعتباره الممثل الأعظم والأكثر إلهاماً على الإطلاق، والذي يعد أيقونة ثقافية، مشهور بدوريه الحائزين على جائزتي أوسكار: تيري مالوي في على الواجهة البحرية (1954)، وفيتو كورليوني في العراب (1972)، كما كان ناشطًا أيضاً، ودعم قضايا عديدة، ولا سيما حركة الحقوق المدنية الأمريكية الأفريقية ومختلف الحركات الهندية الأمريكية.

ويحظى المسلسل التركي التاريخي "قيامة أرطغرل" باهتمام ومتابعة واسعة في الدول العربية، ودول العالم.

وتدور أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).

يذكر أن إنجين ألتان دوزياطان (39 عامًا)، درس المسرح، قبل أن يشارك في بطولة أعمال درامية وسينمائية ناجحة، وقدم لفترة برنامج "من سيربح المليون"، بالنسخة التركية.