رد غير متوقع لـ«حازم إمام» بعد استبعاده من«أون سبورت»

26 مارس 2018 - 06:41 م

علق حازم إمام، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم الزمالك الأسبق، على قرار إدارة قناة «أون سبورت» باستبعاده من التحليل على مباراة اليونان المقبلة مع الفراعنة، بعد الفيديو المسرب له خلال استديو مباراة مصر والبرتغال مع سيف زاهر ومجدي عبدالغني وميدو.

وكتب حازم إمام عبر تويتر: «قسمًا بالله أنا كنت في الاستوديو وأنا اللي اعتذرت كفايه هري والنبي»، في إشارة لاعتذاره عن التواجد في استديو مباراة مصر واليونان الودية الثلاثاء المقبل.

وأعلنت قناة «أون سبورت» في وقت سابق عن تكليف الثنائي هاني رمزي وأيمن يونس، بالتواجد في الاستديو التحليلي لمباراة مصر واليونان بدلاً من حازم إمام وميدو مجدي عبدالغني.

وكانت القناة أصدرت بيانًا بالأمس بشأن واقعة تسريب فيديو في الاستديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال، والذى تضمن ألفاظًا خارجة، حيث كشف مسئولو أون سبورت أنهم يقومون بالتحقيق في كل ملابسات الأزمة، مؤكدين أنه سيتم التعامل مع الشخص المسئول عن تصوير الفيديو وبثه عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لأن ما تم نشره غير لائق بسمعة فريق العمل حتى وإن تم تسجيله دون علمهم.