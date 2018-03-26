  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:43 م
بحث متقدم
الداعية الإسلامي عبدالله رشدي

داعية مؤيد لـ«السيسي»: هذا حكم الراقصات أمام اللجان

حسين فهمي

حسين فهمي: الإخوان وراء محاولات تشويهي

حازم امام

رد غير متوقع لـ«حازم إمام» بعد استبعاده من«أون سبورت»

لقطة من الفيديو

بالفيديو.. سيارة لتوزيع وجبات على الناخبين

صورة من هوية المصري القتيل

تفاصيل مقتل مصري بصاروخ حوثي في السعودية

انتخابات الرئاسة 2014

4محافظات هي الأعلى تصويتًا في اليوم الأول بالانتخابات

فضيحة

«أون سبورت» تقرر استبعاد أبطال«الفيديو الفاضح»

أعضاء حزب النور يشاركون فى الانتخابات

بالصور.. تصويت جماعي لأعضاء حزب النور في«الرئاسية»

صلاح

أبرز المعلومات عن «مجنونة» محمد صلاح؟

اطلاق صاروخ - أرشيفية

بريطانيا تطلب تحقيقًًا دوليًا فى وصول الصواريخ للحوثيين

بسبب الفيديو الفاضح..

رد غير متوقع لـ«حازم إمام» بعد استبعاده من«أون سبورت»

الرياضة

حازم امام
حازم امام

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

دور مصر في مكافحة الهجرة الغير شرعية

#

بالصور..«الأمن» يجبر إدارة الزمالك على دخول الرقابة الإدارية

#

«ماكرون» يدعو إلى هدنة إنسانية في «الغوطة الشرقية»

#

سيدة تذهل السعوديين بإعلانها الصادم مواصفات قطتها

المصريون

حازم امام

اون سبورت

الفيديو الفاضح

علق حازم إمام، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم الزمالك الأسبق، على قرار إدارة قناة «أون سبورت» باستبعاده من التحليل على مباراة اليونان المقبلة مع الفراعنة، بعد الفيديو المسرب له خلال استديو مباراة مصر والبرتغال مع سيف زاهر ومجدي عبدالغني وميدو.

وكتب حازم إمام عبر تويتر: «قسمًا بالله أنا كنت في الاستوديو وأنا اللي اعتذرت كفايه هري والنبي»، في إشارة لاعتذاره عن التواجد في استديو مباراة مصر واليونان الودية الثلاثاء المقبل.

وأعلنت قناة «أون سبورت» في وقت سابق عن تكليف الثنائي هاني رمزي وأيمن يونس، بالتواجد في الاستديو التحليلي لمباراة مصر واليونان بدلاً من حازم إمام وميدو مجدي عبدالغني.

وكانت القناة أصدرت بيانًا بالأمس بشأن واقعة تسريب فيديو في الاستديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال، والذى تضمن ألفاظًا خارجة، حيث كشف مسئولو أون سبورت أنهم يقومون بالتحقيق في كل ملابسات الأزمة، مؤكدين أنه سيتم التعامل مع الشخص المسئول عن تصوير الفيديو وبثه عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لأن ما تم نشره غير لائق بسمعة فريق العمل حتى وإن تم تسجيله دون علمهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة البرتغال وهولندا
» بريطانيا تطلب تحقيقًًا دوليًا فى وصول الصواريخ للحوثيين
» «on sport» تستبدل أبطال الفضيحة بهذا الثنائي
» مصرع قس وإصابة زوجته في حادث تصادم بأبوسمبل
» آرسنال يجدد لـ«النني» مدى الحياة
» ضبط موظف اختلس 124 جنيهًا
» بالفيديو.. مرتضى منصور: لم أقصد إهانة «الخطيب»
» ضبط 3579 محكومًا عليه علي مستوي الجمهورية
» 10 ملايين دولار قيمة انتقال مصطفى فتحي للأهلي
» استخراج «مسمار» من قلب نجار ببني سويف
» وزير الداخلية يتابع تأمين الانتخابات

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عشاء

    07:45 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018