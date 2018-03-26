المسلماني: واجهنا تحديات كبرى وتجاوزنا الصعاب

26 مارس 2018 - 06:42 م

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الشعب المصري واجه تحديات كبرى وتجاوز صعاب لا حدود لها، مؤكدًا أن الشعب واصل صموده الآن بنزوله ومشاركته في الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف "المسلماني"، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2018 في مقر لجنته بالمدرسة القومية بالزمالك، "ظن البعض أن مصر قد لا تستطيع الصمود طويلًا، وأنها ربما كانت في طريقها إلى النهاية.. لكن الشعب المصري العظيم نجح في استعادة الأمل وإعادة بناء العقل والقلب، واليوم يواصل الشعب المسيرة ممتلئًا بالثقة والقوة، ومؤمنًا بالوطن والدولة".

وأوضح المسلماني أن إصرار الملايين على المشاركة السياسية في العملية الانتخابية يأتي كرسالة حازمة لكل العالم بأنه لا أحد يستطيع أن يوقف حركة البناء والتنمية في مصر.

وانتظمت عملية التصويت منذ التاسعة صباح اليوم، في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا، ويعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.