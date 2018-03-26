رئيس مجلس الدولة عن الانتخابات: "ماشية بما يرضي الله"

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قال المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، إن إجراءات تصويت المواطنين في الانتخابات الرئاسية تسير على ما يرام، مضيفًا: "الأمور ماشية بما يرضي الله، والإقبال مناسب، وأدعو الله أن تنتهي على خير".

وأضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "ten ": "الجميع يخدم كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وهذه أخلاق الشعب المصري".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.


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