بالفيديو.. فيفي عبده ترقص أمام اللجنة الانتخابية

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فيفي عبده
فيفي عبده

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فيفي عبده

الانتخابات الرئاسية

اللجنة الانتخابية

ترقص

أدلت الراقصة فيفي عبده بصوتها في لجنتها الانتخابية بمدرسة ميت عقبة الابتدائية بالزمالك، حيث حرصت على المشاركة في الانتخابات فور وصولها من الكويت صباح اليوم، وتوجهت إلى لجنتها الانتخابية.

ونشرت "عبده"، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع المواطنين أمام اللجنة الانتخابية بعد الإدلاء بصوتها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفًا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفًا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.


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