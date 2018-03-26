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حسين فهمي: الإخوان وراء محاولات تشويهي

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كشف الفنان حسين فهمي، حقيقة تصويته مرتين «بالخارج والداخل» عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الاثنين 26 مارس، بمنطقة الشيخ زايد.

وأثار الأمر تساؤلات البعض، حيث تم نشر أخبار أثناء الانتخابات في الخارج وهو يشارك بالتصويت في الإمارات، الأمر الذي نفاه مؤكدًا: «الإخوان وراء الأمر».

وأصدر الفنان حسين فهمي، بيانًا عبر مكتبه الإعلامي، معلنًا فيه أنه لم يُدل بصوته في الانتخابات الرئاسية سوى مرة واحدة، في القاهرة، عكس ما تردد اليوم، بأنه قام بالإدلاء بصوته مرتين، الأولى في الإمارات والثانية في القاهرة.

واستكمل بيانه: «دأبت مواقع جماعة الإخوان ، وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على الترويج منذ صباح اليوم لشائعات مفادها أن الفنان حسين فهمي أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية مرتين، الأولى في أبو ظبي، والثانية اليوم في مصر، وبناء عليه، وقطعا للطريق أمام الأغراض الدنيئة من وراء بث هذه الأكاذيب والحملات المغرضة المعروفة الأهداف، يهم المكتب الإعلامي للفنان حسين فهمي توضيح عدد من النقاط».

وأشار إلى أنه خلال زيارته إلى دولة الإمارات للمشاركة في فعاليات الأولمبياد الخاص، بصفته سفيرًا دوليًا، زار فهمي مقر السفارة المصرية في أبو ظبي يوم 18 مارس، لتشجيع المصريين على المشاركة بكثافة في الانتخابات، ولم يدلي بصوته خلال الجولة، لإصراره على الانتخاب داخل مصر».

وأكد « لن تنجح هذه الحملات الصادرة عن الغرف السوداء المعروفة للقاصي والداني، في ثني المصريين عن ممارسة حقهم الديمقراطي، والنزول بكثافة والمشاركة في الانتخابات، ليكون صوت كل مصري في صندوق الاقتراع مسمارا في نعش كل من تسول له نفسه النيل من عزيمة هذا الوطن وشعبه».

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وتجرى العملية الانتخابية في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، ويشرف عليها 18 ألف قاض تقريبا، ويعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.


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