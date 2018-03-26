» بث مباشر.. مباراة البرتغال وهولندا

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر للمباراة الودية بين البرتغال وهولندا.
شاهد المباراة ..
فجر
04:33
شروق
05:56
ظهر
12:06
عصر
15:35
مغرب
18:15
عشاء
19:45