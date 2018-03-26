موسى مصطفى أعز أصدقائي.. لكن صوتي لـ«السيسي»

26 مارس 2018 - 08:18 م

قال جمال السادات، نجل الرئيس الراحل أنور السادات، إنه حضر للإدلاء بصوته في الانتخابات ليثبت للعالم مع غيره دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن "اللي اتعمل في الـ4 سنين كتير جدا وأقل حاجة نقف ونأكد دعمنا للرئيس النهاردة".

وأضاف السادات، خلال برنامج "مصر تتحدى" على قناة "دي إم سي"، أن المرشح المنافس للرئيس السيسي المهندس موسى مصطفى موسى من أعز أصدقائه، لكنه "مضطر النهاردة أدي صوتي لواحد بس هيبقى السيسي".

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.