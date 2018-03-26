» ذعر بإسرائيلى بعد كشف «حماس» عن ثغرة بالقبة الحديدية

26 مارس 2018 - 08:38 م

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر فتح تحقيق في حادثة انطلاق عشرات الصواريخ من القبة الحديدة أمس، للتصدي لنيران رشاشة داخل قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة "أن الجيش قرر فتح تحقيق في الحادث، حيث انطلقت عشرات الصواريخ باهظة الثمن رداً على نيران رشاشة لم تكن أصلاً موجهة نحو البلاد".

وانطلقت صواريخ القبة خلال مناورات كتائب القسام "التحدي والصمود" شمال قطاع غزة، أمس الأحد، حيث أطلقت الكتائب نيران رشاشة داخل أجواء قطاع غزة، فانطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، وأطلقت القبة عشرات الصواريخ لاعتراض النيران.

واستغربت أوساط سياسية وعسكرية إسرائيلية، ما جرى، معتبرة إياه "خللاً كبيراً"، حيث كلفت صواريخ القبة الحديدية ملايين الدولارات لاعتراض نيران رشاشة.

وقال الصحفي الإسرائيلي متان تسوري: "الخلل الذي حدث اليوم.. القبة الحديدية أطلقت 20 صاروخًا سعر كل واحد منها حوالي 100 ألف دولار".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن ثغرة كبيرة اكتشفتها "كتائب القسام" في نظام القبة الحديدية، تجعلها لا تساوي الأموال التي دفعت لأجلها وستفشل بأي حرب قادمة.

وأضافت، بأن هذه الثغرة هي بمجرد إطلاق طلقة لا تتعدى حجمها 22 ملم تنطلق صواريخ القبة الحديدية باتجاه هذه الطلقة وهذا فشل ذريع لها، مما يتيح لصواريخ المقاومة بعدها دك الكيان بدون أي صواريخ قبة حديدية، بعد أن تكون قد أخرجت القبة كل ما في جعبتها من الصواريخ.



