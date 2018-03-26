النيران تلتهم محطة وقود

26 مارس 2018 - 08:41 م

تمكنت رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، فجر اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق شب في محطة وقود «الجواهرة» بمنطقة السواقى شرق شريط السكة الحديد، وأدى امتداد النيران إلى اشتعال سيارة محملة بالوقود، وتطايرت ألسنة اللهب في المنطقة، وتم إخلاء المنازل والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

تلقت مديرية أمن الأقصر، إخطاراً باندلاع النيران بمحطة وقود و امتدادها للمنازل المجاورة، ودفعت بـ10 سيارات إطفاء، وتم وضع كردون حول المحطة والتعامل مع الحريق بعد تصاعد ألسنة اللهب، فيما ترك الأهالى منازلهم خوفًا من امتداد النيران، كما تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل أي مصابين.

وسيطرت وحدات الحماية المدنية على حريق شب في عقارين ملاصقين للمحطة، وتبين من المعاينة أن العقارين أحدهما مخصص لمستشفى خيرى لعلاج الحيوانات، والآخر عقار مكون من ثلاثة طوابق امتدت لها النار عن طريق الأشجار بعد أن اشتعلت في محطة الوقود، وتمت السيطرة عليها في وقت مناسب لتواجد نقطة إطفاء بالقرب من محطة الوقود بشارع النزهة «السلخانة سابقًا».

وكشفت المعاينة حدوث حريق بجزء من محطة الوقود تطايرت منه شرارة ناحية السيارة المحملة بالمواد البترولية، والتى تقوم بتعبئة حمولتها داخل المحطة، مما أدى إلى اشتعال النيران بها واحتراقها بالكامل، وفرار قائدها، بجانب احتراق سيارة ملاكى أخرى كانت موجودة بجوار المحطة.

انتقل محافظ الأقصر، محمد بدر، إلى موقع الحريق وتابع عمليات الإطفاء، كما باشر مساعدا الوزير لمنطقة الجنوب، اللواء عصام الحملى، ومدير الأمن، عمليات إخلاء السكان من المنازل المجاورة، الذين تركوا منازلهم وعادوا إليها عقب الانتهاء من عمليات إطفاء الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وطالبت مباحث الأقصر بعمل تحريات حول الواقعة، لكشف ملابساتها.