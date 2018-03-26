انقطاع التيار الكهربائي داخل لجنة بالزيتون

26 مارس 2018 - 08:50 م

تمكنت شرطة الكهرباء من إعادة التيار الكهربائي بعد انقطاعه عن مدرسة القبة الثانوية بنين بمنطقة الزيتون، لمدة ربع الساعة.

يذكر، أن سبب انقطاع التيار الكهربائى نتيجة عطل فى صندوق الكهرباء الواقع خارج المدرسة وقام المشرفون على اللجان من قوات الداخلية بالاتصال بشرطة الكهرباء، والتى حضرت على الفور.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزًا انتخابيًا.



