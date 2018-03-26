رئيس لجنة: 430ناخبًا أدلوا بأصواتهم من 5540مواطنًا

26 مارس 2018 - 08:56 م

كشفت قالت المستشارة هاجر سليمان، رئيس اللجنة الفرعية رقم 26، بمدرسة الثانوية الفنية بالزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، أن عدد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم، منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية صباح اليوم، حتى الساعة السادسة مساءً، 430 ناخبًا من إجمالي كتلة تصويتية داخل اللجنة 5540 يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وأوضحت "سليمان"، في مقابلة مع فضائية "أون لايف"، أن الفئات العمرية الأكثر حضورًا كانت كبار السن في الصباح، لكن مع مجيء الغروب بدء الشباب في التوافد بكثرة على اللجنة، مؤكدة على تقديم كل الدعم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت إن أن فترة الصباح شهدت كثافة في الإقبال، تلاها انخفاض في وقت الظهيرة، ثم ارفعت نسبة المشاركة مرة أخرى منذ الغروب.

وبدأ في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، التصويت في الانتخابات الرئاسية، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.



