  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:23 م
بحث متقدم
أرشيفية

البرلمان يهدد بحل الحكومة بسبب اتفاقية«سيزموا»

المستشارة هاجر سليمان، رئيس اللجنة الفرعية رقم 26 بالزقازيق

رئيس لجنة: 430ناخبًا أدلوا بأصواتهم من 5540مواطنًا

كوبر

«كوبر» يُجهز مفاجأة أمام اليونان

انتخابات الرئاسة

شكاوى من المراسلين الأجانب حول تغطية الانتخابات

الداعية الإسلامي عبدالله رشدي

داعية مؤيد لـ«السيسي»: هذا حكم الراقصات أمام اللجان

حازم امام

رد غير متوقع لـ«حازم إمام» بعد استبعاده من«أون سبورت»

حسين فهمي

حسين فهمي: الإخوان وراء محاولات تشويهي

فضيحة

«أون سبورت» تقرر استبعاد أبطال«الفيديو الفاضح»

انتخابات الرئاسة 2014

4محافظات هي الأعلى تصويتًا في اليوم الأول بالانتخابات

سفير مصر بالسعودية يتفقد مصابي «صاروخ الحوثيين»

نقل شهيد «صاروخ الحوثيين» إلى مصر على نفقة الدولة

البرلمان يهدد بحل الحكومة بسبب اتفاقية«سيزموا»

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

عبدالله أبو ضيف

أخبار متعلقة
#

مجلس النواب الأردني يرفض سحب الثقة من الحكومة

#

"إسكان مصابي الثورة" غير موجود على أرض الواقع

#

تهديد خطير يواجه الفلاحين في مصر

#

بالفيديو.. برلماني يرد على تصريحات "الحديدي"

أمريكا

مصر

عسكرية

نواب

دفاع

ينص قانون مجلس النواب، على وجوب عرض كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التى تبرمها الحكومة المصرية بكافة تخصصاتها على المجلس ووجوب موافقته ليتم العمل بها، ومن ثم نشرها فى الجريدة الرسمية، ومنذ إعلان السفارة المصرية فى واشنطن عن توقيع اتفاقية جديدة مع الجانب الأمريكي، والمعروفة باسم الـ"سيزموا"، والتى أكدت عبر تصريحات لجوزيف فوتيل، قائد القوات المركزية الأمريكية، إنها منذ شهر يناير الماضي، لم يتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب من الأساس.

وتنص اتفاقية "سيزموا" حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، على السماح للطيران العسكرى الأمريكى باستخدام المجال الجوى المصري، وقناة السويس، والقواعد العسكرية المصرية، بالإضافة إلى التنسيق بين الجانبين المصرى والأمريكى فى حالة استخدام السلام الأمريكي، وربط أجهزة الاتصالات المصرية بالأمريكية.

وتعتبر الاتفاقية العسكرية، من أبرز الاتفاقات العسكرية، التى كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على توقيعها مع مصر، خاصة وأن أغلب العربية موقعين بالفعل على الاتفاقية، ومن ضمنهم كافة دول منطقة الخليج العربي، وسبق للرؤساء المصريين رفضهم التوقيع على الاتفاقية بسبب، ما قالوا عنه أنها تمثل انتهاكًا للسيادة المصرية على أراضيها.

وفى هذا السياق، أوضح العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، أنه لا يعلم أى شيء عن الاتفاقية، ولم يتم عرضها من الأساس على أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى باعتبارهم المخولين بمناقشة الاتفاقات والمعاهدات الدولية والعسكرية على الأخص، ولم يتم عرضها على مجلس النواب بشكل عام للتصويت عليها فى جلساته العامة، مشيرًا إلى أن فترة الانتخابات الرئاسية تسببت فى شلل كامل للمجلس وأعماله، خاصة فى ظل انشغال كل الأعضاء للحشد فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف القسط فى تصريح لـ"المصريون"، أن الاتفاقية بوضعها الحالى والموقع عليها من قبل بعض الدول العربية، غير مناسب لحجم الدولة المصرية بالمرة، ولا يمكن لمجلس النواب أن يوافق على مثل هذه البنود، والتى تمثل انتهاكًا واضحًا للدولة المصرية، ومن ثم فإنه بعد عودة جلسات مجلس النواب مرة أخرى لن تتم الموافقة على هذه الاتفاقية، وسيتم حل الحكومة فى حالة عرضها على المجلس بنفس الطريقة المعروفة عن الاتفاقية، خاصة أن مصر ليست مثل دول الخليج، ولديها جيش قوى ولها تاريخ فى المنطقة العربية.

من جهته، أكد اللواء محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، أنه لا يعلم شيئًا هو الآخر عن اتفاقية "سيزموا" مشككًا فى صحة الأخبار المنتشرة عن توقيع مصر على الاتفاقية، وهو أحد الأسباب لعدم عرض الاتفاقية إلى هذه اللحظة على أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى لمجلس النواب لمناقشتها مع المختصين، ومن ثم تمريرها أو رفضها، وهو أحد حقوق مجلس النواب الذى نص عليه الدستور المصرى والقانون فيما يخص المعاهدات والاتفاقات الدولية والعسكرية.

وأضاف عقل فى تصريح لـ"المصريون"، أن كافة أعضاء مجلس النواب فى انشغال تام بالانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذى تسبب فى وقف أعمال مجلس النواب، حتى الانتهاء من فعاليات انتخابات رئاسة الجمهورية، ومن ثم سيتم النظر فى كل هذه الأخبار المنتشرة، وتفنيدها، وفى حالة وجود اتفاقات دولية، فإنه بحكم القانون يجب عرضها على مجلس النواب، وإلا تعتبر غير قانونية، ولا يمكن العمل بها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ذعر بإسرائيلى بعد كشف «حماس» عن ثغرة بالقبة الحديدية
» طرد حارس مرمى قضى حاجته في الملعب ‎
» نجما برشلونة يطالبان الإدارة بالتعاقد مع «صلاح»
» أبو ظبي: مقاتلتان قطريتان تداهمان طائرتان إماراتيتان
» بث مباشر.. مباراة البرتغال وهولندا
» بريطانيا تطلب تحقيقًًا دوليًا فى وصول الصواريخ للحوثيين
» «on sport» تستبدل أبطال الفضيحة بهذا الثنائي
» مصرع قس وإصابة زوجته في حادث تصادم بأبوسمبل
» آرسنال يجدد لـ«النني» مدى الحياة
» ضبط موظف اختلس 124 جنيهًا
» 10 ملايين دولار قيمة انتقال مصطفى فتحي للأهلي

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:31 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018