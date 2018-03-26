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سكيبه: منتخب مصر قادر على التتويج بكأس العالم

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أكد الألمانى مايكل سكيبه، المدير الفني للمنتخب اليوناني، أن منتخب مصر يمتلك لاعبين أقوياء قادرين على التتويج ببطولة كأس العالم المقبلة بروسيا، المقرر إقامتها في الصيف القادم.

وأشاد سكيبه، في تصريحات تليفزيونية على قناة «أون سبورت»، بالأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني، قبل مواجهة الفريقين الودية غدًا، الثلاثاء، استعدادًا لخوض الفراعنة منافسات كأس العالم 2018.

وقال: «كوبر مدرب رائع ولديه خبرات كبيرة، أعتقد أنه قادر على قيادة المنتخب المصري لتحقيق النجاحات».

وأضاف كوبر: «منتخب مصر قادر على الظهور بشكل جيد في مونديال روسيا، لديهم لاعبين رائعين، قادرين على صنع الفارق».

ويلتقى المنتخب الوطنى نظيره اليونانى مساء الغد، فى ثانى تجاربه الودية بمعسكر سويسرا استعدادًا للمونديال.

ويقيم المنتخب المصرى معسكرًا بسويسرا ينتهى يوم 28 مارس الحالى، تتخلله وديتان أمام البرتغال التى أقيمت الجمعة الماضى وانتهت بخسارة الفراعنة 2-1، والثانية أمام اليونان، كما يخوض المنتخب مباراة ودية مع الكويت فى الكويت يوم 26 مايو المقبل، وكولومبيا 1 يونيو فى إيطاليا، ويختتم تجاربه الودية أمام بلجيكا يوم 6 يونيو ببلجيكا.


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