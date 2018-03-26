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لهذا السبب «فندي» يهاجم تغطية بي بي سي للانتخابات

الحياة السياسية

مأمون فندي
مأمون فندي

المصريون

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انتخابات

مأمون فندي

انتقد الدكتور مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية، التغطية الإخبارية لشبكة "بي بي سي"، للانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن الشبكة تخلت عن مهنيتها وتحتاج إلى مراجعة، حسب قوله.

وعلق "فندي"، في تغريدة له بموقع "تويتر"، على تقرير للشبكة حمل عنوان "الانتخابات المصرية.. ناخبون في السويس: السيسي قدم تضحيات لم يقم بها رئيس جمهورية من قبل"، متسائلًا: "هل تخلت ال Bbc عن كل المعايير المهنية لمجرد الاحتفاظ لها بمكتب في القاهرة، عيب هذا النوع من التغطية، بل فضيحة.

وأضاف "أنا أعلق فقط على تغطية bbc أما الانتخابات فلا أعلق عليها لأن نتيجتها معروفة منذ شهور ولا مفاجأة هناك، تغطية الـ bbc تحتاج إلى مراجعة مهنية جادة فلا يستحق وجود مكتب في دولة ما التخلي عن المعايير لمؤسسة كل رأسمالها العراقة والمهنية".


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