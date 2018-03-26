سر التحذيرات «الإسرائيلية - الأمريكية» أيام التصويت

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إسرائيل

السفارة الامريكية

الانتخابات

القاهرة

أيام التصويت

بينما حذرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنيها من السفر إلى مصر؛ تحسبًا لوقوع هجمات من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي، دعت السفارة الأمريكية، لدى القاهرة رعاياها فى مصر، إلى توخى الحذر خلال الأيام الثلاثة المقبلة، التى ستجرى فيها الانتخابات الرئاسية بمصر، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة، حول الهدف من تلك البيانات والتحذيرات التى تُحدث بلبلة وجدلًا واسعًا، لا سيما أن مصر تشهد تلك الأيام استحقاقًا انتخابيًا مهمًا.

وقالت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، فى تحذيرها الجديد للمسافرين الإسرائيليين، إن الدول والمناطق الرئيسية التى يتوجه إليها عناصر التنظيم، هى سيناء فى مصر وأفغانستان وتركيا وجنوب الفلبين وبعض الدول الأفريقية، محذرة مواطنيها من السفر إلى تلك البلدان.

ونقل راديو "صوت إسرائيل"، عن الهيئة بأن التحذير صدر قبل حلول عيد الفصح لدى اليهود الذى يبدأ نهاية الشهر الحالى وحتى السادس من  إبريل القادم.

ونصحت الهيئة، المسافرين الإسرائيليين باليقظة فى الأماكن المكتظة، وبينها المعالم السياحية والملاعب الرياضية والمطارات والأسواق التجارية والمتاحف والفنادق ومحطات المواصلات العامة، بالإضافة إلى الأماكن المقدسة كالكنائس والمساجد.

أما، السفارة الأمريكية، لدى القاهرة، دعت رعاياها فى مصر، إلى توخى الحذر خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

ونصحت السفارة، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، "المواطنين الأمريكيين فى مصر بمتابعة الأخبار وتوخى الحذر".

اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قال إن تلك الدول لا تريد أن تنعم مصر بالاستقرار والأمن والأمان، وترغب دائمًا فى إحداث البلبلة والجدل دخل البلاد، عن طريق تلك البيانات التى تحذر مواطنيها ورعاياها من وقوع أعمال إرهابية فى مصر.

وخلال حديثه لـ"المصريون"، أضاف لاشين، أن الانتخابات تسير بشكل منتظم، ولا تواجه أى أزمات ولا تعوقها معوقات، وهم بالتأكيد لا يبغون ذلك على الإطلاق، منوهًا بأن أفضل رد على هؤلاء نزول المواطنين لجان الاقتراع بكثافة.

مساعد وزير الداخلية، طالب بعدم الالتفات لتلك البيانات، وعدم الاهتمام بها، موجهًا رسالة لتلك الدول، قائلًا: "موتوا بغيظكم، ولن تنالوا ما تصبون إليه".

ولفت إلى أن هؤلاء يستغلون أى ثغرة، من أجل الهجوم على مصر، والترويج بأنها لا تزال غير آمنة، وليست مستقرة؛ حتى تظل السياحة متوقفة، وإخافة المستثمرين من ضخ استثمارات فى مصر.

غير أن، السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشار إلى أن تخوفات إسرائيل والسفارة الأمريكية، لا محل لها، ومبالغ فيها إلى حد ما، منوهًا بأن الأمور داخل مصر تسير على ما يرام، وليس هناك ما يقلق أو يُزعج.

وفى تصريحه لـ"المصريون"، لفت إلى أنه فى مثل هذه الظروف، وفى ظل واقعة مدير أمن الإسكندرية والتى حدثت منذ يومين، من الطبيعى أن يتم تحذير المواطنين والرعايا، لكن ليس بهذا الشكل.

وبرأى مساعد وزير الخارجية، فإن الرد عليهم يجب أن لا يكون عن طريق البيانات الإعلامية والسجال خلال تلك الوسائل، ولكن لابد أن يكون عن طريق الاتصالات الدبلوماسية، وإظهار الحقائق لهم، ومطالبتهم بالكف عن مثل تلك البيانات المتكررة، وكذلك سحب ذلك البيان وتقديم اعتذار، بعد إظهار الحقائق لهم.


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