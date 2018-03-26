أول رد من موسكو على طرد واشنطن 12دبلوماسياً

26 مارس 2018 - 11:05 م

قدمت روسيا، اليوم الإثنين، احتجاجاً للخارجية الأمريكية ضد قرار واشنطن بطرد 12 دبلوماسياً من بعثتها الأممية.



وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا إن سفير بلاده بواشنطن (أناتولي أنطونوف) قدم احتجاجًا لدى وزارة الخارجية الأمريكية، من دون توضيح الرد.



وأضاف المندوب الروسي، في تصريحات للصحفيين بنيويورك، "نأسف لاتخاذ القرار وهو قرار غير ودي.. لقد أخبرونا أن 12 دبلوماسيًا روسيًا قد تم طردهم وعليهم المغادرة قبل 2 أبريل (نيسان) المقبل".



وفي وقت سابق اليوم، قررت واشنطن، طرد 12 دبلوماسيًا في البعثة الأممية الروسية بسبب "ضلوعهم في أنشطة تجسس".

واتهمت مندوبة واشنطن الأممية، نيكي هيلي، في بيان لها، روسيا باستخدام الأمم المتحدة، التي يتواجد مقرها بمدينة نيويورك الأمريكية، "ملاذًا آمنًا للأنشطة الخطرة" داخل حدود البلاد.

كما أفادت "هيلي" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر أيضًا بطرد 48 من ضباط المخابرات الروسية وإغلاق القنصلية العامة لموسكو في مدينة "سياتل" (شمال غربي).



وفي وقت سابق اليوم، قررت 19 دولة بينها 15 من دول الاتحاد الأوروبي، طرد 109 دبلوماسيين روس من أراضيها.



وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنّ موسكو سترد بالمثل "خلال أيام" على طرد عشرات الدبلوماسيين الروس من دول أجنبية، على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال.

