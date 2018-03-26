» شاهد.. "أديب" يتعرض لموقف محرج على الهواء

26 مارس 2018 - 11:30 م

تعرض برنامج الإعلامي عمرو أديب، "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين، لعطل فني على الهواء.

واختفت صورة "أديب"، وظهر صوته فقط لعدة دقائق، دون أن ينتبه أو يتوقف عن الحديث.

