» لميس الحديدي تبكي على الهواء لهذا السبب

بكت الإعلامية لميس الحديدي، على الهواء أثناء حديثها عن الكاتب الراحل لويس جريس، الذي توفى اليوم عن عمر ناهز 90 عامًا.

ونعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، مساء الإثنين، الصحفي الكبير قائلة: "فقدنا أستاذ كبير في الصحافة المصرية، صباح اليوم وهو أستاذي وله في عنقي دين لا استطيع رده حتى الآن".

ونعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، مساء الإثنين، الصحفي الكبير قائلة: "فقدنا أستاذ كبير في الصحافة المصرية، صباح اليوم وهو أستاذي وله في عنقي دين لا استطيع رده حتى الآن".