» لميس الحديدي تبكي على الهواء لهذا السبب

بكت الإعلامية لميس الحديدي، على الهواء أثناء حديثها عن الكاتب الراحل لويس جريس، الذي توفى اليوم عن عمر ناهز 90 عامًا.
ونعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، مساء الإثنين، الصحفي الكبير قائلة: "فقدنا أستاذ كبير في الصحافة المصرية، صباح اليوم وهو أستاذي وله في عنقي دين لا استطيع رده حتى الآن".
وروت موقف جمعها مع الكاتب الراحل أثناء دراستها بالجامعة الأمريكية حيث قالت: "أثناء كتاباتي في الجامعة قال لي تعالي اكتبي في مجلة صباح الخير وهو كان حلم في ذلك الوقت بالنسبة لي، كما قام برسم صورة لي ووضعها على غلاف المجلة وكتب ترقبوا هذه الصحفية الشابة"، مشيرة إلى أن أول حوار أجرته كان مع الإعلامي الكبير عماد الدين أديب.