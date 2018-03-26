تعليق "أديب" على إحجام الشباب عن الانتخابات

وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الإثنين، إلى أن الشباب بطبعه لديه حالة تمرد سياسي، و"مش غاوي عملية سياسية"،

وأضاف "أديب" أن "الشباب شايف أن ده مش الزمن بتاعه".