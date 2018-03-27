هذه حقيقة مزاعم ممثلة إباحية بشأن ترامب

27 مارس 2018 - 12:36 ص

قال المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه، يوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يصدق أي من المزاعم، التي قدمتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال مقابلة تليفزيونية.



وقال شاه، إن ذلك يتضمن مزاعم دانيلز بأن رجلاً اقترب منها في موقف سيارات في لاس فيجاس في عام، 2011 وأخبرها: "دعي ترامب وشأنه، إنسى القصة".



وقالت دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إن الرجل نظر أيضا إلى ابنتها الرضيعة، التي كانت في سيارتها، وقال: "هذه فتاة صغيرة جميلة، سيكون من العار أن يحدث شيء لأمها".



وتابعت كليفورد، إنها اعتبرته تهديدًا مباشرًا.



وقال شاه، إنه "لا يوجد ما يدعم مزاعمها".



وامتنع المتحدث عن القول ما إذا كان ترامب قد شاهد المقابلة، التي اذيعت أمس الأحد، (60 دقيقة)، لكنه قال إنه "نفى هذه المزاعم بقوة وبشكل واضح ومستمر".

