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"التعليم" تكشف حقيقة حلق شعر طالبة بالفيوم

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نفى أحمد خيري ، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الصورة الخاصة بحلق شعر إحدى الطالبات بمدرسة بالفيوم لعدم ارتدائها الحجاب.
وأوضح “خيري” في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنه بالتواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أكد عدم صحة الصورة المنشورة، وأن الواقعة المشابهة الوحيدة حدثت منذ أربع سنوات بمدرسة قصر بياض التابعة لإدارة إبشواي التعليمية في عهد وكيل الوزارة السابق.
وأهاب “خيري” بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما يتم نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي قبل النشر لعدم إحداث فتنة وبلبلة للرأي العام.

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