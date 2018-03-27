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المفوضية الأوروبية تضغط على فيسبوك بعد "الفضيحة"

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500 مليون دولار غرامة لـ"فيسبوك"
500 مليون دولار غرامة لـ"فيسبوك"

المصريون ووكالات

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ضغطت المفوضية الأوروبية على شركة فيسبوك لمعرفة ما إذا كانت بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي من بين تلك التي جمعتها شركة استشارات سياسية بريطانية بعدما قالت هيئة تنظيمية أمريكية إنها تحقق في ممارسات الشركة المتعلقة بالخصوصية.
ويزيد ذلك من الضغوط على شركة كمبردج أناليتيكا التي فقدت أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية في الأيام العشرة الأخيرة.
وهوت أسهم فيسبوك أكثر من خمسة في المئة اليوم بعدما أعلنت هيئة حماية المستهلكين الأمريكية عن تحقيقها بشأن كيف سمحت شبكة التواصل الاجتماعي على الإنترنت بوصول بيانات 50 مليون مستخدم إلى كمبردج أناليتيكا.
واعتذر مسؤولو فيسبوك التنفيذيون بعد ظهور تقارير عن استخدام الشركة البريطانية البيانات الشخصية للتأثير على الناخبين الأميركيين.
وقالت فيرا يوروفا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة في رسالة إلى شيريل ساندبيرغ الرئيسة التنفيذية للعمليات بفيسبوك اطلعت عليها رويترز "هل تأثرت أي بيانات لمواطني الاتحاد الأوروبي بالفضيحة الأخيرة؟ إذا كان هذا هو الوضع فكيف تعتزمون إبلاغ السلطات والمستخدمين بذلك؟".
وأضافت أن البيانات التي أصدرها مسؤولو فيسبوك التنفيذيون لم تهدئ مخاوفها.

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