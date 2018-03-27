أغرب ما قاله "حمدين صباحي" عن انتخابات الرئاسة

أحمد عادل شعبان
سخر المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي من انتخابات الرئاسة الحالية ، داعيًا الناس لعدم النزول على الإطلاق .
وقال "صباحي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "انتخابات هزلية .. خليك في البيت" حسب تعبيره.
وعلق الشاعر أيمن بهجت قمر الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: "أنا بحترم حضرتك وحضرتك وسلمى عارفين ده وبقدرك جدا وسبق اني أيدت حضرتك في انتخابات شفيق ومرسي بس ايه المطلوب دلوقتي او ايه البديل لو الناس مانزلتش ايه هو الحل الأمثل من وجهة نظر حضرتك".
بينما علقت الإعلامية سارة فؤاد ساخرة ، وقالت: "هتوحشنا يا حمدين".
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