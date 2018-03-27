  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:23 ص
بحث متقدم
أديب

أديب: الستات يرقصوا ويعملوا اللي عايزينه .. قطع لسانكم

صباحي

أغرب ما قاله "حمدين صباحي" عن انتخابات الرئاسة

سد النهضة

تطورات جديدة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي

الدكتور محمد نور فرحات

"هذا هو الهدف الحقيقي من الرقص على أبواب اللجان"

روبرت فيسك

تعليق ناري من عمرو أديب على مقال روبرت فيسك

يونس مخيون رئيس حزب النور بالاسكندرية

هذا ما قاله رئيس حزب النور عن المشاركة في الانتخابات

تفاصيل مخطط إعلام بوتين وترامب ضد حلب

أول رد من موسكو على طرد واشنطن 12دبلوماسياً

عبدالله الاشعل

أساليب الترغيب والترهيب فشلت في الحشد

تراجع عدد سياح مصر بنسبة 60%

سر التحذيرات «الإسرائيلية - الأمريكية» أيام التصويت

عمرو أديب

عمرو أديب يصف نساء "الإخوان" بلفظ خارج

أغرب ما قاله "حمدين صباحي" عن انتخابات الرئاسة

الحياة السياسية

صباحي
صباحي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

انتخابات الرئاسة وكاميرات كلية الصيدلة تشعلا "تويتر وفيسبوك"

#

"صباحي": لا للمشاركة فى "مهزلة الانتخابات"

#

"صباحي" يحسم موقفه من الترشح للرئاسة

#

هذا هو موقف "صباحي" من مرشحي "الرئاسة"

الانتخابات الرئاسية

حمدين صباحى

سخر المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي من انتخابات الرئاسة الحالية ، داعيًا الناس لعدم النزول على الإطلاق .

وقال "صباحي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "انتخابات هزلية .. خليك في البيت" حسب تعبيره.

وعلق الشاعر أيمن بهجت قمر الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: "أنا بحترم حضرتك وحضرتك وسلمى عارفين ده وبقدرك جدا وسبق اني أيدت حضرتك في انتخابات شفيق ومرسي بس ايه المطلوب دلوقتي او ايه البديل لو الناس مانزلتش ايه هو الحل الأمثل من وجهة نظر حضرتك".

بينما علقت الإعلامية سارة فؤاد ساخرة ، وقالت: "هتوحشنا يا حمدين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» داعية مؤيد لـ«السيسي»: هذا حكم الراقصات أمام اللجان
» "صلاح" وصيفًا لـ ميسي كأفضل جناح في العالم
» تعليق "أديب" على إحجام الشباب عن الانتخابات
» لميس الحديدي تبكي على الهواء لهذا السبب
» رئيس لجنة: 430ناخبًا أدلوا بأصواتهم من 5540مواطنًا
» شاهد.. "أديب" يتعرض لموقف محرج على الهواء
» "أون سبورت" توضح حقيقة استبعاد أبطال الفضيحة
» «كوبر» يُجهز مفاجأة أمام اليونان
» رد غير متوقع لـ«حازم إمام» بعد استبعاده من«أون سبورت»
» عمرو أديب يصف نساء "الإخوان" بلفظ خارج
» حقيقة عقوبة الممتنعين عن التصويت في الانتخابات

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018