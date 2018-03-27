» تركيا تحاكم قسيس أمريكي بتهمة الإرهاب‎

27 مارس 2018 - 07:10 ص

حددت إحدى المحاكم التركية جلسة 16 إبريل المقبل لمحاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون بتهمة ممارسة الإرهاب ، وهي القضية التي أثارت توترًا كبيرًا بين واشنطن وأنقرة .



وقامت السلطات التركية بتوقيف برانسون الذي كان يشرف على كنيسة في مدينة أزمير (غرب) في تشرين الأول/أكتوبر 2016 ثم أودعته السجن.

ويتهم برانسون بالقيام بنشاطات مؤيدة لحركة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب في 2016.

ويواجه القس الأميركي حكمين بالسجن 15 و20 عاما بهذه التهم التي ستعرض أمام المحكمة في 16 نيسان/ابريل في أزمير، بحسب وكالة الأناضول الرسمية للانباء.

وأثار الرئيس دونالد ترامب قضية برانسون في محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا.

وكان أردوغان اقترح في أيلول/سبتمبر 2017 أن تقوم الولايات المتحدة بمبادلة غولن ببرانسون، وهو ما رفضته واشنطن.