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"القيعي" يظهر العين الحمراء لمرتضى منصور

الرياضة

مرتضى منصور وعدلي القيعي
مرتضى منصور وعدلي القيعي

محمد عبد الحارس

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"القيعي" يحرج مرتضي منصور علي الهواء

بدأ المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب تصريحاته المسيئة للنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب.

وأكد "القيعي"، خلال برنامجه "ملك وكتابة" المذاع على فضائية "الأهلي"، أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مندهش مما قاله مرتضى منصور، مضيفا بأنه طالبه بمتابعة تلك القضية بكل احترام مع ضرورة الاحتفاظ بالشكل الذي يليق بالنادي الأهلي من أجل الحصول على حقوقه.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خرج في إحدى البرامج وهاجم عدلي القيعي بشدة وبعض رموز  المارد الأحمر مما دفع إدارة النادى لبحث وحفظ حقوقها.

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