أبو عرايس: خسرنا جمال مبارك

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الاقتصاد

الدستور

جمال مبارك

سامح أبو عرايس

وصف سامح أبو عرايس المنسق السابق لحملة عمر سليمان فى انتخابات الرئاسة ومؤسس حركة أبناء مبارك، جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بأنه كان لديه رؤية اقتصادية للنهوض بالدولة المصرية خلال فترة حكم والده وذلك تحت مظلة الدستور والقانون.

واستدعى أبو عرايس خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"  فيديو  مصور لجمال مبارك وهو يتحدث عن رؤيته الإصلاحية، مضيفا: "في أقل من دقيقة يلخص جمال مبارك رؤيته الإصلاحية لمصر.. ضرورة احترام الدستور والقانون .. استمرار الإصلاح على المدى المتوسط والطويل.. إصلاح سياسي وتشجيع الشباب على العمل السياسي والمشاركة في الأحزاب".

وتابع: "وشجع أيضا على المشاركة في صياغة الحياة السياسية.. والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لإعطاء الشباب أمل في مستقبل أفضل.. هي دي رؤية جمال مبارك اللي هاجموه وشوهوا صورته. صاحب رؤية كان عايز يطور بلده بجد خسرنا الراجل ده ".

                                                                                        

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