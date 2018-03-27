  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:51 ص
بحث متقدم
شكري مصطفي

هذا حواري مع نائب" شكري مصطفي"

الناشط السياسي، حازم عبد العظيم

سجال بين ميدو وعبد العظيم: "هو أي كلام في رغيف"

محمد امين

أسباب إقبال النساء على الانتخابات الرئاسية

ميدو

ميدو: "المشاركة فى الرئاسية ليس لها علاقة بـ"السيسى"

عمارة والسعداوي

بالفيديو..عمارة يصدم "السعداوي" بهذا الأمر؟

صلاح ورونالدو

هذا ما قاله رونالدو لـ"الريال" عن محمد صلاح

أرشيفية

31 سفينة حربية لاختطاف أردوغان

لاعبي المنتخب

كواليس مباراة الفراعنة أمام اليونان اليوم

الدولار

متوسط سعر صرف الدولار اليوم بالبنوك

عكاشة

صورة .. توفيق عكاشة يواصل تحركاته المفاجئة

لليوم الثاني على التوالي..

كبار السن والسيدات يتصدران المشهد الانتخابي بالمنيا

قبلي وبحري

كبار السن فى لجان المنيا
كبار السن فى لجان المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

#

بالصور.. عجوز يتحزم ويرقص تأييدًا للسيسى بالإسماعيلية

#

جمعة يدلي بصوته فى الرئاسية بـ6 أكتوبر

#

كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابى في المنيا

الحظر

الكويت

حظر

الطيور

انفلونزا

تصدر كبار السن والنساء المشهد الانتخابى فى الساعة الأولى من اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية بالمنيا.

وبدت الكثير من اللجان الانتخابية في وضع الاستعداد الكامل لاستقبل الناخبين في الساعة التاسعة من الصبح وقد تجمع الكثير من النساء وفتيات أمام كثير من اللجان برفقة أبنائهن الصغار حرصًا منهن على الإدلاء بأصواتهن.

وفى السياق نفسه أعلنت غرفة العمليات المركزية بالمحافظه عن عدم تلقي أي شكاوى من الناخبين عن سير العملية الانتخابي.

ومن ناحيته قال اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا خلال جولته على اللجان الانتخابية بضرورة توسيع دائرة الاشتباه واليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين

ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» قصة "شبح الحزام" على كوكب المشترى
» نادر السيد يصدم "الحضرى"
» "القيعي" يظهر العين الحمراء لمرتضى منصور
» تشكيل المنتخب أمام اليونان اليوم
» الأهلي يلتزم الصمت تجاه تجاوزات مرتضى منصور
» بث مباشر لثاني أيام الانتخابات الرئاسية
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 30 درجة
» "المفرقعات" تمشط محيط اللجان بالكلاب البوليسية
» باحث يكشف مفاجأة عن رقص السيدات أمام اللجان
» لأول مرة .. ترامب يرد بشكل رسمي على الممثلة الإباحية
» تركيا تحاكم قسيس أمريكي بتهمة الإرهاب‎

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018