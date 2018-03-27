بالصور.. سيارة شرطة تنقل مسنة بعد الإدلاء بصوتها

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حرصت قوات الشرطة اليوم الثلاثاء ثاني أيام الاقتراع بالتصويت في الانتخابات الرئاسية  2018على نقل سيدة مسنة  للجنة التصويت الخاصة بها في مدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا، وإعادتها إلى منزلها بعد تصويتها فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير وسائل نقل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة إلى مقار اللجان الانتخابية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.



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