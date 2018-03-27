محافظ المنيا يتابع انتظام العملية الانتخابية من غرفة العمليات الرئيسية

27 مارس 2018 - 10:04 ص

يتابع عصام البديوي محافظ المنيا العملية الانتخابية لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2018، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للوقوف على الإجراءات المتخذة لتيسير التصويت على الناخبين .

وتواصل غرفة العمليات بالمحافظة أعمالها بحضور ممثلين من كل الجهات المعنية لتزييل كل العقبات التي قد تواجه الناخبين .

وتابع البديوي عبر غرفة العمليات الرئيسية أعمال فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول القضاء إلى لجان الانتخابات.

وكانت المحافظة قد شهدت ملحوظًا من الناخبين في أول أيام انتخابات الرئاسة بجميع مراكز المحافظة من كل الفئات وبخاصة في عدد كبير من القرى.

هذا ويبلغ عدد اللجان العامة بالمحافظة 13 لجنة بإجمالي 586 مركزا انتخابيا وبإجمالي لجان فرعية يبلغ عددها 715 لجنة انتخابية، موزعين على 550 لجنة بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم و3 محليات و17 صحة و14 أزهر و2 زراعة داخل المحافظة.