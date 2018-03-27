  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:52 ص
بحث متقدم
شكري مصطفي

هذا حواري مع نائب" شكري مصطفي"

الناشط السياسي، حازم عبد العظيم

سجال بين ميدو وعبد العظيم: "هو أي كلام في رغيف"

محمد امين

أسباب إقبال النساء على الانتخابات الرئاسية

ميدو

ميدو: "المشاركة فى الرئاسية ليس لها علاقة بـ"السيسى"

عمارة والسعداوي

بالفيديو..عمارة يصدم "السعداوي" بهذا الأمر؟

صلاح ورونالدو

هذا ما قاله رونالدو لـ"الريال" عن محمد صلاح

أرشيفية

31 سفينة حربية لاختطاف أردوغان

لاعبي المنتخب

كواليس مباراة الفراعنة أمام اليونان اليوم

الدولار

متوسط سعر صرف الدولار اليوم بالبنوك

عكاشة

صورة .. توفيق عكاشة يواصل تحركاته المفاجئة

من البطرسية بالعباسية..

الأحد المقبل موعد تشييع جثمان لويس جريس

آخر الأخبار

أرشفية
أرشفية

منار شديد

أخبار متعلقة
#

لقاء رفيع بين مسئولين فلسطينيين وإسرائيليين بالقدس

#

نواب «النور» وقعوا على وثيقة لتزكية «السيسي»

#

وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام الجامعى الجديد بأسيوط

تشيع جثمان الكاتب الصحفي لويس جريس، من مقر الكنيسة البطرسية بالعباسية، يوم الأحد المقبل، في الحادية عشرة صباحًا، على أن يتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة نصر.

وكان الكاتب الصحفي قد فارق دنيانا، مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز التسعين عاما، بعد صراع مع المرض.

ويذكر أن الكاتب الكبير لويس جريس تزوج من الفنانة سناء جميل فى منتصف الستينيات، ومن أبرز الرسائل التى وجهها لويس لزوجته "15 سنة ولازالتِ هنا.. ولازال عطرك يفيض من حولى ويملأ الأمكنة.. 15 سنة على رحيلك يا سناء .. ولازلت أحكى للناس عن أول لقاء بيننا وأول كلمة حب .. وأول رقم تليفون هاتفتك عليه لأول مرة.. 15سنة ولازلت أذكر حنانك ودفء كفك حينما كان يربت على كتفى.. 15 سنة ومازلت أحكى لمن حولى عن عشقى لكِ.. وعن عدم وفاؤك بالوعد".

وتابع لويس جريس "رحلت وتركتينى وحيدًا وقد كنا اتفقنا على ألا نفترق.. لكن لا رد لقضاء الله.. فلتكن مشيئته ونحن نقبلها برضاء تام.. أعيش على أمل أن ألقاك يا وحيدتى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» قصة "شبح الحزام" على كوكب المشترى
» نادر السيد يصدم "الحضرى"
» "القيعي" يظهر العين الحمراء لمرتضى منصور
» تشكيل المنتخب أمام اليونان اليوم
» الأهلي يلتزم الصمت تجاه تجاوزات مرتضى منصور
» بث مباشر لثاني أيام الانتخابات الرئاسية
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 30 درجة
» "المفرقعات" تمشط محيط اللجان بالكلاب البوليسية
» باحث يكشف مفاجأة عن رقص السيدات أمام اللجان
» لأول مرة .. ترامب يرد بشكل رسمي على الممثلة الإباحية
» تركيا تحاكم قسيس أمريكي بتهمة الإرهاب‎

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018