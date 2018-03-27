الأحد المقبل موعد تشييع جثمان لويس جريس

منار شديد
تشيع جثمان الكاتب الصحفي لويس جريس، من مقر الكنيسة البطرسية بالعباسية، يوم الأحد المقبل، في الحادية عشرة صباحًا، على أن يتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة نصر.
وكان الكاتب الصحفي قد فارق دنيانا، مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز التسعين عاما، بعد صراع مع المرض.
ويذكر أن الكاتب الكبير لويس جريس تزوج من الفنانة سناء جميل فى منتصف الستينيات، ومن أبرز الرسائل التى وجهها لويس لزوجته "15 سنة ولازالتِ هنا.. ولازال عطرك يفيض من حولى ويملأ الأمكنة.. 15 سنة على رحيلك يا سناء .. ولازلت أحكى للناس عن أول لقاء بيننا وأول كلمة حب .. وأول رقم تليفون هاتفتك عليه لأول مرة.. 15سنة ولازلت أذكر حنانك ودفء كفك حينما كان يربت على كتفى.. 15 سنة ومازلت أحكى لمن حولى عن عشقى لكِ.. وعن عدم وفاؤك بالوعد".
وتابع لويس جريس "رحلت وتركتينى وحيدًا وقد كنا اتفقنا على ألا نفترق.. لكن لا رد لقضاء الله.. فلتكن مشيئته ونحن نقبلها برضاء تام.. أعيش على أمل أن ألقاك يا وحيدتى".
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