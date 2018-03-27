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الكويت تحظر استيراد الطيور من هذه الدول

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وكالات

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قررت السلطات الكويتية، حظر استيراد جميع أنواع الطيور بشكل مؤقت من بلدين أوروبيين وولاية أمريكية، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.

وقالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكيةش، في بيان، إن الحظر يشمل الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان.

وأفادت بأن قائمة الحظر تشمل: هولندا وإيطاليا وولاية ميسوري الأمريكية.

ظهر فيروس إنفلونزا الطيور لأول مرة في 2004، وانتشر حينها في الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ واليابان ولاوس وتايلاند وفيتنام.

وتابعت الهيئة، أن رفع الحظر يشمل الكاميرون وسلوفينيا وليتوانيا.. "وجاء بعد التأكد من خلوها من مرض إنفلونزا الطيور".

كانت الهيئة الكويتية أصدرت قرارا، الخميس الماضي، يحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية من سويسرا، أيرلندا، المملكة المتحدة، إندونيسيا، بروناي، تايلاند، تيمور الشرقية، سنغافورة، الفلبين، فيتنام، كمبوديا.


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