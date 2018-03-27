انتحار سيدة لمرورها بحالة نفسية سيئة

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ايهاب جلال

أقدمت سيدة على الانتحار بتناولها حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بقرية دست الأشراف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وردت معلومات للواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة يفيد بوصول "عبير.ا.د" 25 سنة ربة منزل مقيمة قرية دست الأشراف، بدائرة المركز، مصابة بادعاء تسمم فسفورى ولا يمكن استجوابها وتم تحويلها لمركز السموم بطنطا للعلاج، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وبسؤال زوجها "حمدى.ج.ج" 33 سنة عاطل مقيم بذات الناحية قرر بتناولها مبيد حشرى "خاص بتخزين الغلال"، لمرورها بحالة نفسية سيئة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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